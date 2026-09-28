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कौन हैं तान्या मिश्रा?
Sohail-rahman
Sep 28, 2026
Sep 28, 2026
Sohail-rahman
तान्या मिश्रा मॉडल और एक्ट्रेस हैं.
जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाईं हुई हैं.
उन्हें भारत का नया नेशनल क्रश कहा जा रहा है.
तान्या ने गजनवी और चेज जैसी फिल्मों में काम किया है.
इसके अलावा, उन्होंने ‘चिड़िया उड़’ वेब सीरीज में भी काम किया है.
तान्या मिश्रा का बिहार के गया में जन्म हुआ है.
जो बाद में करियर बनाने के लिए मुंबई चली गईं.
तान्या मिश्रा के इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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