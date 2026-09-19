 कौन हैं 90s की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

सुचित्रा कृष्णमूर्ति का कहना है कि वह अपनी बात खुलकर रखने से पीछे नहीं हटतीं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ट्रोल करने वालों की अपनी राय है तो उन्हें उसे रखने की हिम्मत भी होनी चाहिए.