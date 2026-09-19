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कौन हैं 90s की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

Shristi-s
Sep 19, 2026
Sep 19, 2026
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 कौन हैं 90s की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

सुचित्रा कृष्णमूर्ति 1994 की फिल्म कभी हां कभी ना में शाहरुख खान  के साथ नजर आई थीं. फिल्म का गाना ए काश की हम होश में अब आज भी लोगों के मुंह से गुनगुनाए जाते है.

फिल्म में उन्होंने आना का किरदार निभाया था. एक्टिंग के अलावा वह अपनी बेबाक राय और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जानी जाती हैं.

कुछ महीने पहले हुए एक पॉडकास्ट बातचीत में सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार भी मिलता है और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है.

खासतौर पर एक्स पर सुचित्रा कृष्णमूर्ति को काफी निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि अब वह सोशल मीडिया X का इस्तेमाल नहीं करती हैं.

एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति के मुताबिक, ट्रोलिंग के दौरान उन्हें बेहद आपत्तिजनक नामों से पुकारा गया.

सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने बताया कि उन्हें दाऊद की मिस्ट्रेस तक कहा गया और देश छोड़ने की बातें लिखी गईं.

सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने यह भी दावा किया कि उन्हें बलात्कार और जान से मानरे की धमकियां मिलीं.

सुचित्रा कृष्णमूर्ति के अजान और भगवान राम पर पोस्ट के बाद हुआ विवाद

सुचित्रा कृष्णमूर्ति का कहना है कि वह अपनी बात खुलकर रखने से पीछे नहीं हटतीं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ट्रोल करने वालों की अपनी राय है तो उन्हें उसे रखने की हिम्मत भी होनी चाहिए.

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