✕
कौन हैं सुभाश्री साहू, कितनी है नेटवर्थ?
Sohail-rahman
Sep 01, 2026
Sep 01, 2026
Sohail-rahman
सुभाश्री साहू ओडिशा की एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं.
जो सोशल मीडिया पर डांस वीडियो, लिप-सिंक क्लिप और शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट के लिए जानी जाती है.
उन्होंने कम उम्र में ही सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था.
बाद में YouTube पर व्लॉगिंग भी शुरू कर दी.
इन दिनों एक वीडियो को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं.
उनके नेटवर्थ की बात करें तो वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम से सालाना 2.7 करोड़ रुपये की कमाई करती हैं.
इंस्टाग्राम के पेड सब्सक्रिप्सन से महीने में 23 लाख रुपये कमा लेती हैं.
इसके अलावा, यूट्यूब से उनकी अनुमानित मासिक आय लगभग 37 हजार रुपये है.
Read More
कौन हैं सुभाश्री साहू, कितनी है नेटवर्थ?
सितंबर में भूलकर भी न जाएं इन 7 जगहों पर, वरना पड़ जाएगा पछताना!
कौन सा तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं?
अंबर-धरा एक्ट्रेस 40 की उम्र में बनने वाली हैं मां