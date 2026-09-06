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कौन हैं मिर्जापुर द मूवी की सिजा शैनन?

Sohail-rahman
Sep 06, 2026
Sep 06, 2026
Sohail-rahman

मिर्जापुर द मूवी में मुन्ना भैया के साथ मालती भाभी का किरदार करके सिजा शैनन इंटरनेट पर धमाल मचा रही है.

सिजा शैनन एक फैशन मॉडल, अभिनेत्री और फैशन डिजाइनर हैं.

जिन्होंने हाल ही में बड़े फिल्मी प्रोजेक्ट्स की ओर कदम बढ़ाया है.

सिजा शैनन ने एमिटी यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है.

पढ़ाई के बाद उन्होंने फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा.

सिजा शैनन के इंस्टाग्राम पर 30 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं.

मालती भाभी के किरदार के बाद वो दर्शकों में काफी लोकप्रिय हो गई हैं.

लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हैं.

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