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कौन हैं सिवेट तोमर? जिन्होंने शहजाद को कूटा
Sohail-rahman
Sep 29, 2026
Sep 29, 2026
Sohail-rahman
रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में शहजाद पूनावाला को पीटने के बाद सिवेट तोमर चर्चा में आ गए हैं.
उन्होंने MTV रोडीज, MTV स्प्लिट्सविला और 'द 50' जैसे कई शो में प्रतिभागी के तौर पर हिस्सा लिया है.
सिवेट तोमर एक मॉडल और रियलिटी शो स्टार हैं.
सिवेट उत्तराखंड के देहरादून से हैं और उनका जन्म 3 जुलाई 1998 को हुआ था.
टेलीविजन में आने से पहले उन्होंने 2018 में 'मिस्टर देहरादून' का खिताब भी जीता था.
मारपीट की घटना शहजाद और स्वरा के बीच हुई जुबानी बहस के बाद शुरू हुई.
जो उनके राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों पर केंद्रित थी.
2023 में MTV रोडीज: कर्म या कांड में फर्स्ट रनर-अप रहे.
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