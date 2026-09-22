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कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में आएंगी नजर?
Sohail-rahman
Sep 22, 2026
Sep 22, 2026
Sohail-rahman
सिनी शेट्टी एक भारतीय मॉडल और अभिनेता हैं.
उन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज अपने नाम किया था.
इसके अलावा, उन्होंने मार्च 2024 में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था.
जहां उन्होंने शीर्ष 8 में जगह हासलि की थीं.
अब फेमस नेटफ्लिक्स सीरीज द रॉयल्स सीजन 2 में भूमि पेडनेकर की जगह लीड रोल करेंगी.
जिनकी शूटिंग इसी हफ्ते शुरू होने वाली है.
सिनी शेट्टी ने कथित तौर पर राधिका मदान, अलाया एफ, नितांशी गोयल और अन्य एक्ट्रेस को पीछे छोड़कर सीरीज में लीड रोल हासिल किया है.
सिनी शेट्टी ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.
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