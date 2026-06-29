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कौन हैं श्रेष्ठा अय्यर?
Sohail-rahman
Jun 29, 2026
Jun 29, 2026
Sohail-rahman
श्रेष्ठा अय्यर भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की बहन हैं.
वो अक्सर अपने भाई को सपोर्ट करती हुई नजर आती है.
इन दिनों वो लॉक अप सीजन 2 में भाग लेने की वजह से सुर्खियों में हैं.
जिसमें शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं यहां अलग पहचान बनाने आई हूं.
श्रेष्ठा अय्यर एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हैं.
उन्होंने फिल्म ‘सरकारी बच्चा’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
वो अक्सर अपने डांस वीडियो की वजह से सुर्खियों में रहती हैं.
आईपीएल 2026 के दौरान एक रील की वजह से जमकर ट्रोल भी हुईं थीं.
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