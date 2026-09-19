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कौन हैं शिवांगी खेडकर, जिनकी शादी की उड़ी अफवाह
Sohail-rahman
Sep 19, 2026
Sep 19, 2026
Sohail-rahman
शिवांगी खेडकर एक जानी-मानी भारतीय टेलीविन एक्ट्रेस और मॉडल हैं.
जिन्हें स्टार प्लस के हिट ड्रामा सीरियल 'मेहंदी है रचने वाली' (2021) में पल्लवी देशमुख के किरदार से जाना-पहचाना जाता है.
इन दिनों शिवांगी खेडकर और साई केतन राव की कथित शादी की अफवाह उड़ रही है.
जिसे साई केतन राव ने सिरे से खारिज कर दिया है.
उन्होंने कहा कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं.
उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग से की थी.
इसके बाद उन्होंने फुल टाइम एक्टिंग शुरू कर दी.
टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले उन्होंने 2019 की तेलुगु फिल्म ‘अश्वमेधम’ से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
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