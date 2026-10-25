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कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?
Shristi-s
Oct 25, 2026
Oct 25, 2026
Shristi-s
कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?
शो राइज एंड फॉल 2 से बाहर आने के बाद से सारा गुरपाल को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.
सारा गुरपाल के मुताबिक, लोग उनकी राय या शो में कही गई बातों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन असहमति के नाम पर गाली-गलौज और धमकियों का इस्तेमाल करना किसी भी तरह से सही नहीं है.
सारा गुरपाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए बताया कि उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.
सारा गुरपाल ने यह भी कहा कि ट्रोल्स ने उनके परिवार को टारगेट करना शुरू कर दिया है. सारा ने सोशल मीडिया पर इस तरह के बर्ताव पर बहुत गुस्सा जताया.
सारा गुरपाल ने साफ कहा कि राइज़ एंड फ़ॉल 2 उनके लिए एक अलग अनुभव था.
सारा गुरपाल ने माना कि शो में उनकी राय से हर कोई सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन असहमति का मतलब धमकी या गाली-गलौज नहीं है.
लगातार मिल रही धमकियों से परेशान सारा गुरपाल ने ट्रोल्स को सख्त लीगल एक्शन की चेतावनी दी है.
सारा गुरपाल ने साफ किया कि जो लोग उन्हें धमकी देते हैं, उन्हें अपने कामों का जवाब देना होगा. अपना गुस्सा दिखाते हुए सारा ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए.
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