कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

सारा गुरपाल के मुताबिक, लोग उनकी राय या शो में कही गई बातों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन असहमति के नाम पर गाली-गलौज और धमकियों का इस्तेमाल करना किसी भी तरह से सही नहीं है.