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कौन हैं सपना चौधरी के पति?
Sohail-rahman
Jun 11, 2026
Jun 11, 2026
Sohail-rahman
सपना चौधरी को घरेलू हिंसा के मामले में दिल्ली के द्वारका कोर्ट से बड़ी राहल मिली है.
कोर्ट ने सपना चौधरी को अगली सुनवाई तक सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.
इस बीच, लोग उनके पति के बारे में जानना चाह रहे हैं.
सपना चौधरी के पति का नाम वीर साहू हैं.
जो एक जाने-माने हरियाणवी सिंगर, गीतकार, कंपोजर और एक्टर हैं.
उन्हें उनके हिट गाने ‘थड्डी बड्डी’ से म्यूजिक की दुनिया में पहचान मिली.
सपना के पति वीर साहू ने रीजनल फिल्मों और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है.
वीर साहू संस्कृति से जुड़े संगीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं.
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