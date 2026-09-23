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कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की रखी थी डिमांड?
Shristi-s
Sep 23, 2026
Sep 23, 2026
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कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की रखी थी डिमांड?
एक्ट्रेस रह चुकी संदीपा विर्क ने एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री में अपने अनुभव को लेकर चौंकाने वाला दावा किया.
संदीपा ने बताया कि वह एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं. फिल्म के लिए वह करीब 7 दिन तक काम कर भी चुकी थीं.
संदीपा के मुताबिक, इसी दौरान एक रात डायरेक्टर उनके कमरे में आए. संदीपा ने कहा कि उस वक्त उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ इस तरह की बातचीत होगी.
संदीपा ने बातचीत के दौरान बताया कि अगर कोई फिल्म का डायरेक्टर या काम से जुड़ा व्यक्ति रात में उनके कमरे का दरवाजा खटखटाए, तो वह उसे पहचान और काम के रिश्ते की वजह से खोल सकती हैं.
संदीपा का कहना था कि कई दिनों से काम करने के कारण उन्हें ऐसे व्यक्ति से खतरे की आशंका नहीं थी.
एक्ट्रेस के मुताबिक, कमरे में आने के बाद डायरेक्टर उने उनसे कहा कि उन्हें कंप्रोमाइज करना होगा.
संदीपा ने दावा किया कि उस वक्त डायरेक्टर ने शराब पी हुई थी. उन्होंने कथित तौर पर इस मांग को माने से साफ इनकार कर दिया.
संदीपा के मुताबिक, जब उन्होंने कंप्रोमाइज करने से मना किया तो डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से निकालने की धमकी दी.
एक्ट्रेस ने बताया कि वह पहले ही फिल्म के लिए सात दिन शूट कर चुकी थीं, इसलिए उन्हें लगा था कि अब उन्हें प्रोजेक्ट से हटाया नहीं जाएगा.
लेकिन जब एक्ट्रेस ने दोबारा अपनी बात साफ करते हुए इससे इनकार किया. जिसके बाद उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया.
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