कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की रखी थी डिमांड?

संदीपा ने बातचीत के दौरान बताया कि अगर कोई फिल्म का डायरेक्टर या काम से जुड़ा व्यक्ति रात में उनके कमरे का दरवाजा खटखटाए, तो वह उसे पहचान और काम के रिश्ते की वजह से खोल सकती हैं.