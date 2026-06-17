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कौन हैं समीक्षा शेट्टी? अर्चना पूरन सिंह के बेटे के साथ हुईं रोमांटिक
Sohail-rahman
Jun 17, 2026
Jun 17, 2026
Sohail-rahman
समीक्षा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं.
जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड आयुष्मान सेठी से साथ नजर आ रही हैं.
जिसमें वो मालदीव में वॉटर विला में चिल मोड में नजर आ रहे हैं.
इन तस्वीरों में समीक्षा शेट्टी आयुष्मान के साथ रोमांटिक होती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में समीक्षा शेट्टी मोनोकनी पहने नजर आ रही हैं.
तो वहीं आयुष्मान सेठी हाफ पैंट पहने हुए नजर आ रहे हैं.
समीक्षा शेट्टी मुंबई की एक जानी-मानी सेलिब्रिटी योग इंस्ट्रक्टर, मेंटल हेल्थ एडवोकेट और डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं.
आयुष्मान सेठी अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे हैं.
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