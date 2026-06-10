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कौन हैं सायोनी घोष? ममता की करीबी ने भी छोड़ा साथ!
Sohail-rahman
Jun 10, 2026
Jun 10, 2026
Sohail-rahman
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बार पार्टी लगातार टूट रही है.
टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया.
तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने अलग गुट बना लिया हैं.
जो एनडीए को समर्थन दे सकते हैं.
इन 20 सांसदों में सायोनी घोष का नाम भी शामिल है.
जोकि जादवपुर से लोकसभा सांसद हैं.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी की तरफ से प्रचार का मोर्चा संभाला था.
राजनीति में आने से पहले वो बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में जाना-माना चेहरा थीं.
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