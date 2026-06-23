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कौन हैं रागिनी सोनकर?
Sohail-rahman
Jun 23, 2026
Jun 23, 2026
Sohail-rahman
रागिनी सोनकर अक्सर अपने भाषणों की वजह से चर्चा में रहती हैं.
रागिनी सोनकर यूपी के जौनपुर जिले की मछलीशहर सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं.
रागिनी का परिवार पहले से राजनीति से जुड़ा रहा है.
उनके पिता कैलाश नाथ सोनकर लंबे समय तक विधायक रहे हैं.
इसके अलावा, उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की हैं.
इसके बाद उन्होंने दिल्ली के एम्स से आंखों की बीमारी में स्पेशलाइजेशन किया, जिससे उनका मेडिकल करियर भी मजबूत रहा.
रागिनी सोनकर ने साल 2020 में डाक्टर संबित मलिक से शादी की.
हाल ही में उनके द्वारा महिलाओं पर दिए गए भाषण की खूब चर्चा हुई थी.
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