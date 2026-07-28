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कौन हैं प्रिया बनर्जी?
Sohail-rahman
Jul 28, 2026
Jul 28, 2026
Sohail-rahman
प्रिया बनर्जी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म में अभिनय के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है.
खासकर उन्हें बेकाबू वेब सीरीज की वजह से जाना जाता है.
इस वेब सीरीज को ऑल्ट बालाजी में देखा जा सकता है.
उन्होंने बॉलीवुड फिल्म जज्बा में एश्वर्या राय, इरफान खान और शबाना आजमी के साथ काम किया है.
प्रिया बनर्जी पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं.
उन्होंने कनाडा से अपनी पढ़ाई पूरी की है.
उनके पिता मशहूर बिजनेसमैन हैं.
उन्होंने प्रतीक बब्बर से शादी की है.
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