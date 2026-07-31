कौन हैं स्पैन की राजकुमारी सोफिया? खुबसुरती में एक्ट्रेस को देती है टक्कर

इस महीने, सोफ़िया ने स्पैनिश ब्रांड रिवेरा की दो ड्रेस पहनीं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गईं, जिससे अक्सर उनके फैंस के साथ ऑनलाइन झड़पें हती थीं.