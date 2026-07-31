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कौन हैं स्पैन की राजकुमारी सोफिया? खुबसुरती में एक्ट्रेस को देती है टक्कर

Shristi-s
Jul 31, 2026
Jul 31, 2026
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कौन हैं स्पैन की राजकुमारी सोफिया? खुबसुरती में एक्ट्रेस को देती है टक्कर

स्पेन की खूबसूरत प्रिंसेस सोफ़िया इस महीने की शुरुआत में तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने 8 जुलाई को अपनी पहली ऑफिशियल स्पीच दी.

यह स्पैनिश रॉयल फैमिली में  प्रिंसेस सोफ़िया की बढ़ती पब्लिक भूमिका में एक अहम पड़ाव था.

प्रिंसेस सोफ़िया के पिता, किंग फेलिप VI, और क्वीन लेटिज़िया, अपनी बहन, क्राउन प्रिंसेस लियोनोर के साथ इस इवेंट में मौजूद थे.

दोनों बहनें स्पैनिश राजशाही में अहम भूमिका निभाएंगे. प्रिंसेस लियोनोर को राजगद्दी का वारिस घोषित किया गया है, जो 1868 के बाद पहली महिला सम्राट बनी हैं.

इससे प्रिंसेस सोफ़िया शाही उत्तराधिकार की लाइन में दूसरे नंबर पर आ गई हैं और अहम भूमिका निभाएंगी.

19 साल की प्रिंसेस सोफ़िया अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. उनके आउटफिट्स के लिए ऑनलाइन सर्च बढ़ गए हैं.

इस महीने, सोफ़िया ने स्पैनिश ब्रांड रिवेरा की दो ड्रेस पहनीं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गईं, जिससे अक्सर उनके फैंस के साथ ऑनलाइन झड़पें हती थीं.

प्रिंसेस सोफ़िया ने 2025 में UK में UWC अटलांटिक से ग्रेजुएशन किया. उनकी बड़ी बहन, प्रिंसेस लियोनोर ने भी वहीं पढ़ाई की है.

प्रिंसेस सोफिया हाल ही में पब्लिक में दिखीं, जब रॉयल फैमिली ने स्पैनिश फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का स्वागत किया.

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