श्रीलीला नहीं, इस हसीना के साथ ‘नागजिला’ में रोमांस करेंगे कार्तिक आर्यन; जानें नाम
Preeti-rajput
Mar 05, 2026
Preeti-rajput
साउथ एक्ट्रेस प्रीति मुखुनधन कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म नागज़िला से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं.
प्रीति मुखुनध एक इंडियन एक्ट्रेस, मॉडल और ट्रेंड डांसर हैं जो ज़्यादातर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करती हैं.
प्रीति मुखुनध का जन्म 30 जुलाई 2001 को हुआ था. वह अभी 24 साल की हैं.
प्रीति मुखुनध की कुछ खास फिल्मों में ओम भीम बुश (तेलुगु), स्टार (तमिल), सर्वम माया (मलयालम) और मैंने प्यार किया (मलयालम) शामिल हैं.
खबर है कि प्रीति मुखुनधन आने वाली फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म नागज़िला नाग लोक का पहला पार्ट में कार्तिक आर्यन के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं.
