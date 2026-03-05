श्रीलीला नहीं, इस हसीना के साथ ‘नागजिला’ में रोमांस करेंगे कार्तिक आर्यन; जानें नाम

खबर है कि प्रीति मुखुनधन आने वाली फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म नागज़िला नाग लोक का पहला पार्ट में कार्तिक आर्यन के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं.