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कौन हैं आदर्श बाल विद्यालय की शिक्षिका प्रसन्ना बिष्ट?
Sohail-rahman
Jul 29, 2026
Jul 29, 2026
Sohail-rahman
प्राइम वीडियो पर इन दिनों एक वेब सीरीज खूब धूम मचा रही है.
जिसका नाम ‘आदर्श बाल विद्यालय’ हैं.
इसमें प्रसन्ना बिष्ट द्वारा निभाए गए किरदार की खूब चर्चा हो रही है.
प्रसन्ना बिष्ट का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ है.
उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने से पहले फिल्ममेकिंग की पढ़ाई की हैं.
प्रसन्ना बिष्ट ने ओटीटी फिल्म कैंडी से डेब्यू किया था.
जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज चिरैया से उन्हें अलग पहचान मिली.
इसके अलावा, उन्होंने ढाई अक्षर’, ‘डेढ़ बीघा जमीन’ और ‘डिलॉजिकल’ जैसी फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स में काम किया है.
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