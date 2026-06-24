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कौन हैं प्रणीति शिंदे?
Sohail-rahman
Jun 24, 2026
Jun 24, 2026
Sohail-rahman
प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस की लोकसभा सांसद हैं.
प्रणीति शिंदे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं.
लोकसभा सांसद बनने से पहले वो सोलापुर से 3 बार विधायक भी रह चुकी हैं.
प्रणीति शिंदे महज 28 साल की उम्र में विधायक बन गईं.
उन्होंने वकालत की पढ़ाई की हैं.
चुनावी हलफनामे के अनुसार, प्रणीति शिंदे के पास 6.6 करोड़ रुपये की संपत्ति हैं.
इसके अलावा, उन्होंने अपनी सालाना आय ₹47.2 लाख बताई है.
प्रणीति शिंदे के खिलाफ 3 आपराधिक मामले लंबित हैं.
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