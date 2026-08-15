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कौन हैं पवित्रा गौड़ा? जिन्हें बनाया गया आरोपी नंबर 1
Sohail-rahman
Aug 15, 2026
Aug 15, 2026
Sohail-rahman
कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी नंबर वन बनाया गया है.
रेणुकास्वामी एक्टर दर्शन के फैन थे.
जिसने एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को भद्दे सोशल मीडिया मैसेज भेजे थे.
जिसके बाद दर्शन, पवित्रा गौड़ा और दर्शन के फैन्स क्लब के सदस्यों ने कथित तौर पर उस फैन को अगवा करने और सजा देने की साजिश रची थी.
पवित्रा गौड़ा कन्नड़ एक्ट्रेस, मॉडल और फैशन डिजाइनर हैं.
वह 'छत्रिगलु सार छत्रिगलु', 'अगम्या' और 'प्रीति किथाबू' जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं.
एक्टिंग के अलावा, वह एक बुटीक भी चलाती हैं.
कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन थूगुदीपा के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण पवित्रा गौड़ा काफी चर्चा में रहीं.
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