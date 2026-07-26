कौन हैं पामेला सेरेन? जिन्होंने लॉकअप 2 में किया चौंकाने वाला खुलासा

टेलीविजन पर मशहूर होने से पहले, पामेला ने ब्यूटी पेजेंट के ज़रिए अपनी पहचान बनाई. उन्हें मिस यूनिवर्स दुबई 2021 और मिस UAE वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया, इन टाइटल्स ने इंटरनेशनल लेवल पर उनकी प्रोफ़ाइल को मज़बूत किया.