 मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी 

mughal dynasty queen-\u091c\u0939\u093e\u0901\u0917\u0940\u0930 \u0915\u0940 \u092a\u0924\u094d\u0928\u0940 \u0928\u0942\u0930\u091c\u0939\u093e\u0901 \u091c\u094b \u0915\u093f \u090f\u0915 \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093f\u0924 \u0914\u0930 \u092c\u0939\u0941\u0924 \u0939\u0940 \u092a\u094d\u0930\u092d\u093e\u0935\u0936\u093e\u0932\u0940 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u0925\u0940\u0902\u0964 \u092c\u0924\u093e \u0926\u0947 \u0915\u093f, \u0915\u0932\u093e \u0914\u0930 \u0938\u093e\u0939\u093f\u0924\u094d\u092f \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0917\u0939\u0930\u0940 \u0930\u0941\u091a\u093f \u0925\u0940\u0964\n\n