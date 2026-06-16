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कौन हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू?
Kamesh-dwivedi
Jun 16, 2026
Jun 16, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड के डिस्को डांसर से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती की बहू खूबसूरती में कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को पछाड़ती नजर आती हैं.
दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बहू कोई और नहीं, बल्कि मदालसा शर्मा हैं. उनकी शादी मिमोह चक्रवर्ती से साल 2018 में हुई थी.
मदालसा शर्मा का जन्म 26 सितंबर 1991 को महाराष्ट्र में हुआ था.
उनकी मां का नाम शीला शर्मा है, जो जो अभिनेत्री है. और पिता का नाम सुभाष शर्मा, जो निर्माता और निर्देशक हैं.
मदालसा ने साल 2009 में ईवीवी सत्यनारायण द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म 'फिटिंग मास्टर' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की.
मदालसा शर्मा को टीवी के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में काव्या शाह के किरदार से खूब पहचान मिली
मदालसा शर्मा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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