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कौन हैं मनोज बाजपेयी की पत्नी?
Sohail-rahman
Jun 27, 2026
Jun 27, 2026
Sohail-rahman
मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी फिल्म गवर्नर को लेकर सुर्खियों में हैं.
आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मनोज बाजपेयी ने मुस्लिम धर्म में शादी की है.
मनोज बाजपेयी ने लंबे समय तक डेट करने के बाद शबाना रजा से शादी की है.
शबाना रजा पहले फिल्मों में काम करती थीं.
लेकिन उन्होंने 2006 में शादी के बाद बॉलीवुड की चकाचौंध से दूरी बना ली.
उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 'करीब' से 1998 में बॉबी देओल के साथ डेब्यू किया था.
इसके बाद उन्होंने फिजा (2000), होगी प्यार की जीत (1999) और राहुल (2001) जैसी अहम फिल्मों में भी काम किया है.
वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं और बॉलीवुड पार्टी में शामिल नहीं होती हैं.
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