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कौन हैं लव गिल?
Kamesh-dwivedi
Sep 09, 2026
Sep 09, 2026
Kamesh-dwivedi
लव गिल इन दिनों बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं. वह अपनी खूबसूरती के अलावा अपने टैलेंट की वजह से भी पहचानी जाती हैं.
लव गिल, जिनका असली नाम लवप्रीत कौर गिल है, एक पंजाबी अभिनेत्री और मॉडल हैं जिन्होंने संगीत वीडियो, टेलीविजन और फिल्मों में काम किया है.
लव गिल ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी.
इसके बाद में उन्हें संगीत वीडियो में काम करने का मौका मिला, जहां से उन्हें लोगों ने पहचानना शुरू किया.
साल 2019 में लव गिल ने पंजाबी सिंगर करण औजला के एक लोकप्रिय म्यूजिक वीडियो में काम किया.
लव गिल ने बाद में टेलीविजन की ओर रुख किया. साल 2020 में, वह पंजाबी शो 'तू पतंग मैं डोर' में नजर आईं, जहां उन्होंने ज़रीना का किरदार निभाया.
टेलीविजन के बाद लव गिल ने फिल्मों में कदम रखा. उन्होंने 2021 में ‘कुड़ियां जवान बापू परेशान’ से पंजाबी सिनेमा में डेब्यू किया, जिसमें वह सैंडी शर्मा के किरदार में नजर आईं.
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