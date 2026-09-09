कौन हैं लव गिल?

टेलीविजन के बाद लव गिल ने फिल्मों में कदम रखा. उन्होंने 2021 में ‘कुड़ियां जवान बापू परेशान’ से पंजाबी सिनेमा में डेब्यू किया, जिसमें वह सैंडी शर्मा के किरदार में नजर आईं.