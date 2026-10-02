कौन हैं लवीना टंडन? कास्टिंग काउज पर किया चौंकाने वाला खुलासा

लवीना टंडन ने कहा था कि अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से हो तो लोगों को लगता है कि आप गलत चीजें ही करती हो, क्योंकि हम कई मर्दों संग काम करते हैं. लेकिन वो सिर्फ हमारे काम का एक हिस्सा है.