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कौन हैं लवीना टंडन? कास्टिंग काउज पर किया चौंकाने वाला खुलासा

Shristi-s
Oct 02, 2026
Oct 02, 2026
Shristi-s

कौन हैं लवीना टंडन? कास्टिंग काउज पर किया चौंकाने वाला खुलासा

SWITCH के साथ बातचीत में लवीना टंडन ने ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर लोगों की सोच पर बात की थी और खुद के साथ हुए कास्टिंग काउच के बारे में बड़ा खुलासा किया था.

लवीना टंडन ने कहा था कि अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से हो तो लोगों को लगता है कि आप गलत चीजें ही करती हो, क्योंकि हम कई मर्दों संग काम करते हैं. लेकिन वो सिर्फ हमारे काम का एक हिस्सा है.

कास्टिंग काउच को लेकर सवाल पूछे जाने पर लवीना ने अपने अनुभव के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ 2 बार ही अप्रोच किया गया है.

लवीना के मुताबिक, फिल्म के लिए उन्हें कुछ दिनों के काम का ऑफर दिया गया था और इसी बातचीत के दौरान उनके कंप्रोमाइज की बात रखी गई.

लवीना ने इंटरव्यू में उस कथित ऑफर का पूरा अनुभव बताते हुए कहा था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि 10 से 15 दिन का काम है. मैने पूछा था बजट कितना है?

उन्होंने मुझे जवाब दिया 5 लाख का बजट है. लेकिन, अगर आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो तो बजट 7 लाख हो जाएगा.

लवीना ने बताया था कि उस बातचीत के दौरान उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को साफ जवाब दिया.

लवीना ने कहा कि मैं आपकी ईमानदारी की इज्जत करती हूं. लेकिन मैं यह सब नहीं कर सकती. अगर आप भविष्य में कोई सामान्य और साफ-सुथरा काम हो तभी मुझे कॉल करें वरना नहीं.

लवीना ने आगे बताया उसके बाद एक और आदमी था जिसने उनसे ऐसी ही एक डिमांड रखी थी. इस पर भी उनका जवाब साफ था कि मैं तो यह सब नहीं कर सकती.

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