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कोयल मलिक कौन हैं? जो बनीं राज्यसभा बीजेपी उम्मीदवार
Shristi-s
Oct 05, 2026
Oct 05, 2026
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कोयल मलिक कौन हैं? जो बनीं राज्यसभा बीजेपी उम्मीदवार
कोयल मल्लिक ने सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया.
खास बात यह है कि कुछ महीने पहले ही कोयल मल्लिक TMC के टिकट पर राज्यसभा पहुंची थीं.
अब वही कोयल मल्लिक बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उच्च सदन में जाने की तैयारी में हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कौन हैं कोयल मल्लिक?
कोयल मल्लिक का असली नाम रुक्मिणी मल्लिक है. वह बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में शामिल हैं.
करीब दो दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में कोयल मल्लिक ने कई चर्चित फिल्मों में काम किया है.
अभिनय के अलावा कोयल मल्लिक टेलीविजन से भी जुड़ी रही हैं. उन्हें बंगाली सिनेमा में टॉली क्वीन के नाम से जाना जाता है.
कोयल मल्लिक ने सक्रिय राजनीति में कदम 2026 में रखा. फरवरी में TMC ने उन्हें पश्चिम बंगाल से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया.
इसके बाद कोयल मल्लिक ने 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली. हालांकि, 16 जुलाई 2026 को राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया.
अब कोयल मल्लिक फिर से बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर सदन में वापसी की कोशिश कर रही हैं, जिसे राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है.
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