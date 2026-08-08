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कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार?
Sohail-rahman
Aug 08, 2026
Aug 08, 2026
Sohail-rahman
गोविंदा इन दिनों कई वजहों से चर्चा में हैं.
एक तो पत्नी से रिश्ते को लेकर वो चर्चा में हैं.
दूसरी तरफ अपने अफेयर को लेकर चर्चा में हैं.
उनका कोमल रानी स्वर्णकार से अफेयर चल रहा है.
कोमल रानी स्वर्णकार की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं.
बहुत जल्द वो गोविंदा के साथ फिल्म ‘रूपा’ से डेब्यू करने वाली हैं.
फिल्म की घोषणा के दौरान गोविंदा ने उनकी जमकर तारीफ की थी.
इस दौरान गोविंदा ने कहा कि मैं आपके साथ भी कम से कम आधा दर्जन हिट फिल्में दूं.
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