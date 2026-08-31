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कौन हैं कनिका मान?
Sohail-rahman
Aug 31, 2026
Aug 31, 2026
Sohail-rahman
कनिका मान एक मशहूर भारतीय टेलीविजन एक्ट्रेस और मॉडल हैं.
जिन्होंने अब तक हिंदी टेलीविजन और पंजाबी वीडियों में काम किया है.
उन्हें Zee TV के ड्रामा सीरियल 'गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा' में गुड्डन जिंदल और गुड्डन बिड़ला के डबल रोल के किरदार से दर्शकों के बीच खूब पहचान बनाई है.
जिनके बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं.
मेकर्स ने कनिका मान से ‘बिग बॉस 20’ के लिए संपर्क किया था.
जिसके लिए एक्ट्रेस ने हामी भर दी है.
कनिका मान ने इससे पहले खतरों के खिलाड़ी के 12वें सीजन में काम किया था.
इस दौरान उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया था, हालांकि वो ट्रॉफी नहीं जीत पाईं थीं.
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