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कौन हैं काशवी हीरानंदानी?
Kamesh-dwivedi
Oct 28, 2026
Oct 28, 2026
Kamesh-dwivedi
बिग बॉस 20 में प्रतियोगी स्काउट ओपी इन दिनों चर्चा में हैं और उनकी गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी भी सुर्खियों में हैं. जानिए काशवी के बारे में.
काशवी हीरानंदानी ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गेमिंग वीडियो और लाइवस्ट्रीम से अपना करियर शुरू किया. 'काशप्लेज़' के नाम से मशहूर काशवी BGMI और Call of Duty Mobile जैसे गेम्स से जुड़ी हैं
काशवी हीरानंदानी का जन्म 28 अप्रैल 1997 को मुंबई में हुआ था. वह गेमिंग और डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी पहचान रखती हैं.
काशवी के पिता बिजनेसमैन बताए जाते हैं. उनके परिवार में भाई करण हीरानंदानी और बहन इरा हीरानंदानी भी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करण बिजनेस से जुड़े हैं, जबकि इरा गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन करती हैं.
जानकारी के मुताबिक, काशवी ने मुंबई से स्कूली पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में BSc (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की.
रिपोर्ट के मुताबिक काशवी की नेट वर्थ लगभग 3 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये है.
बिग बॉस 20 में स्काउटOP की एंट्री के बाद वह एक बार फिर चर्चा में हैं.
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