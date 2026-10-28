कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

काशवी के पिता बिजनेसमैन बताए जाते हैं. उनके परिवार में भाई करण हीरानंदानी और बहन इरा हीरानंदानी भी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करण बिजनेस से जुड़े हैं, जबकि इरा गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन करती हैं.