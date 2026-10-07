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कौन हैं जूही भट्ट?
Sohail-rahman
Oct 07, 2026
Oct 07, 2026
Sohail-rahman
जूही भट्ट एक भारतीय एक्टर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और प्रोफेशनल डांसर हैं.
वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
वो फैशन, लग्जरी ट्रैवल, लाइफस्टाइल और क्लासिकल डांस पर वीडियो बनाती हैं.
रणवीर इलाहाबादिया के साथ रिश्ते की वजह से चर्चा में हैं.
इन दिनों दोनों बाली में छुट्टियां मनाने को लेकर सुर्खियों में हैं.
उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज में काम किया है.
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