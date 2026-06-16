✕
कौन हैं ईशा रिखी? बादशाह से की शादी
Sohail-rahman
Jun 16, 2026
Jun 16, 2026
Sohail-rahman
ईशा रिखी की इंस्टाग्राम स्टोरी से पता चला कि उन्होंने बादशाह से शादी कर ली है.
जो पंजाबी फिल्म की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं.
उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है.
इसके अलावा, बॉलीवुड की नवाबजादे फिल्म में भी काम किया हैं.
पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी आखिरी फिल्म 'मिंडो तसीलदारनी' थीं.
इंस्टाग्राम पर उनके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
खूबसूरती के मामले में बड़े-बड़े एक्ट्रेस को पीछे छोड़ रही हैं.
इन दिनों बादशाह से शादी करने के बाद चर्चा में हैं.
Read More
कौन हैं ईशा रिखी? बादशाह से की शादी
कौन हैं धरना दुर्गा? इन्फ्लुएंसर से बनीं एक्ट्रेस
प्रेग्नेंसी में कौन से फल खा सकते हैं?
ज्यादा मिर्च खाने के नुकसान