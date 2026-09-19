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कौन हैं ईशा मालवीय, जो बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू

Sohail-rahman
Sep 19, 2026
Sep 19, 2026
Sohail-rahman

ईशा मालवीय एक जानी-मानी भारतीय टेलीविजन एक्ट्रेस, फैशन मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं.

उन्हें कलर्स टीवी के लोकप्रिय ड्रामा 'उड़ारियां' (2021) में जैस्मीन कौर संधू के मुख्य किरदार के तौर पर जाना जाता है.

ईशा रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हो चुकी हैं.

ईशा बहुत जल्द फिल्म ‘तुम मेरे हो’ से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी.

जिसका फर्स्ट लुक जारी हो चुका है.

फिल्म बड़े पर्दे पर 23 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होने वाली हैं.

इसमें ईशा गुरमीत चौधरी के साथ नजर आने वाली हैं.

ईशा मालवीय की नेट वर्थ करीब 10 करोड़ रुपये है.

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