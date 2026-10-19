कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

सिडनी के ग्लैमरस स्टाइल वाले एक ऐड ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी. कुछ क्रिटिक्स ने महिलाओं के स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के बजाय उनके लुक्स पर फोकस करने पर सवाल उठाया, जबकि सपोर्टर्स ने इसे एक मार्केटिंग चाल माना.