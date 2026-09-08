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कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा अफेयर
Sohail-rahman
Sep 08, 2026
Sep 08, 2026
Sohail-rahman
हरमन बरार पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल है.
जिनका अफेयर सिंगर-एक्टर परमिश वर्मा से चल रहा है.
परमिश वर्मा ने हाल ही में अपनी पत्नी गीत ग्रेवाल को तलाक दिया है.
जिसके बाद से हरमन बरार लगातार चर्चा में हैं.
हरमन बरार ने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया हैं.
इसके अलावा, हरमन कई संगीत वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं.
हरमन ने पंजाबी फिल्म हरजीता, रब दा रेडियो 2, लेख और तबाह में काम किया है.
इसके अलावा, उन्होंने परमीश वर्मा के साथ ‘देखी जा’ संगीत वीडियो में काम किया है.
साथ ही दिलप्रीत ढिल्लों के साथ ‘टौर’ जैसे संगीत वीडियो में काम किया है.
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