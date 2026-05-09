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कौन हैं हंसिका कृष्णा?
Sohail-rahman
May 09, 2026
May 09, 2026
Sohail-rahman
हंसिका कृष्णा केरल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टर हैं.
जो एक्टर और पॉलिटिशियन कृष्णकुमार की सबसे छोटी बेटी हैं.
उनका एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
हंसिका कृष्णा की एक फिल्म भी रिलीज होने वाली है.
जिसके बाद वीडियो के लीक होने की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
ये वीडियो असली है या एआई जेनरेटेड, इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
उनकी फिल्म का नाम 'बैचलर पार्टी D’eux' है.
जिसमें वो एक्टर नस्लेन के साथ नजर आने वाली है.
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