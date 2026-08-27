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कौन हैं गुरुग्राम के सांसद?
Sohail-rahman
Aug 27, 2026
Aug 27, 2026
Sohail-rahman
गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह हैं, जो लगातार 4 बार से गुरुग्राम के सांसद बन रहे हैं.
गुरुग्राम में हाल ही में हुए जलजमाव की समस्या को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है.
साल 1977 में राव इंद्रजीत सिंह विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर जातुसाना विधानसभा सीट से जीतकर पहली बार सबसे युवा विधायक बने.
इसके बाद 1978 में कांग्रेस में शामिल हो गए.
इसके बाद 1998 में पहली बार महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने.
2004 में दोबारा सांसद बने और यूपीए-1 की सरकार में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री बने.
इसके बाद 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए, 2014, 2019, 2024 में लगातार 3 बार गुरुग्राम से सांसद बने.
यूपीए-1 और यूपीए-2 में केंद्र में मंत्री बने और फिर एनडीए के तीनों कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बने.
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