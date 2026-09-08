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कौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाक
Sohail-rahman
Sep 08, 2026
Sep 08, 2026
Sohail-rahman
गीत ग्रेवाल ने पंजाबी सिंगर परमिश वर्मा से शादी की थी.
परमिश वर्ना ने हाल ही में अपने तलाक का एलान किया है.
गीत ग्रेवाल का पूरा नाम गुनीत ग्रेवाल है.
गीत एक कनाडाई वकील हैं.
उन्होंने 2021 में कनाडाई फेडरल चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था.
हालांकि, उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार ब्रैड विस से हार मिली थीं.
गुनीत भारतीय प्रवासियों की बेटी हैं.
उनके माता-पिता ने शुरुआत में सफाई और कंस्ट्रक्शन के काम किए.
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