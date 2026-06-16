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कौन हैं धरना दुर्गा? इन्फ्लुएंसर से बनीं एक्ट्रेस
Sohail-rahman
Jun 16, 2026
Jun 16, 2026
Sohail-rahman
इन दिनों नेटफ्लिक्स पर ‘मां-बहन’ फिल्म धूम मचा रही है.
जिसमें माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी के साथ एक एक्ट्रेस की खूब चर्चा हो रही है.
जिनका नाम धरना दुर्गा है.
हालांकि, उनका असली नाम धरना कुच्छल है.
उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी पहचान बनाई.
इसके बाद अब तक 2 फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में छोटे किरदार से अपने फिल्मी करियर की शुरूआत की.
अब ‘मां-बहन’ में माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी के साथ नजर आ रही हैं.
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