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कौन हैं चेतना पांडे?
Kamesh-dwivedi
Jun 14, 2026
Jun 14, 2026
Kamesh-dwivedi
मॉडल और अभिनेत्री चेतना पांडे इन दिनों फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी’ में नजर आ रही हैं. चलिए जानते हैं इनके बारे में.
चेतना पांडे एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं. उनका जन्म 2 अगस्त 1994 को देहरादून में हुआ था.
चेतना पांडे को मुख्य रूप से 2015 की फिल्म 'दिलवाले' में जेनी और 2013 की फिल्म 'आई डोंट लव यू' में आर्या के किरदारों के लिए पहचाना जाता है.
वे एमटीवी इंडिया और एएलटी बालाजी दोनों पर अपने नियमित टेलीविजन भूमिकाओं के लिए भी जानी जाती हैं.
उन्होंने साल 2010 में तमिल फिल्म 'नीयुम नानम' में दीया के किरदार से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की.
2014 में एमटीवी के साथ काम शुरू करने के बाद उन्हें और अधिक प्रसिद्धि मिली, जहां उन्होंने शो 'वेब्ड' से डेब्यू किया.
फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' बीते शुक्रवार यानी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने सुनेहरी की भूमिका अदा की है.
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