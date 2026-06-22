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कौन हैं चेतना पांडे?
Sohail-rahman
Jun 22, 2026
Jun 22, 2026
Sohail-rahman
इन दिनों 'हॉन्टेड 3डी: इकोज ऑफ द पास्ट' फिल्म की खूब चर्चा हो रही है.
जिसमें चेतना पांडे के किरदार को खूब सराहना मिल रही है.
इस फिल्म में चेतना पांडे ने सुनहरी का किरदार निभाया है.
चेतना पांडे उत्तराखंड के देहरादून से ताल्लुक रखती हैं.
इन्होंने एमबीए की पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग का रास्ता चुना.
चेतना पांडे ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में फिल्म'आई डोंट लव यू' से की थी.
इसके बाद 2015 में शाहरुख और काजोल की फिल्म दिलवाले में काम किया.
इसके बाद 2017 में मुन्ना माइकल में काम किया.
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