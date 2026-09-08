कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

अरिश्फा खान महज 23 साल की उम्र में एंटरनटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. अरिश्फा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट टीवी की दुनिया में कदम रखा था. .