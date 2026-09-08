Inkhabar Hindi News

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

Shristi-s
Sep 08, 2026
Sep 08, 2026
Shristi-s

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

बिग बॉस 20 में एंट्री के साथ ही सोशल मीडिया सेंसेशन अरिश्फा खान चर्चा में आ गई हैं.

घर के अंदर उनकी कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ नोकझोंक और तकरार ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है.

ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की आखिर कौन हैं अरिश्फा खान, जिनकी एंट्री ने शो का माहौल बदल दिया.

अरिश्फा खान महज 23 साल की उम्र में एंटरनटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. अरिश्फा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट टीवी की दुनिया में कदम रखा था. .

अरिश्फा खान ने साल 2012 में छल-शह और मात से एक्टिंग करियर शुरू किया.

इसके बाद अरिश्फा खान एक वीर की अरदास... वीरा, जीनी और जूजू, उतरन, ये है मोहब्बतें, गंगा, मेरी दुर्गा और पापा बाय चांस जैसे टीवी शोज में काम किया हैं.

टीवी से पहचान मिलने के बाद अरिश्फा ने शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट की दुनिया में कदम रखा. TikTok के दौर में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनी.

प्लेटफॉर्म बंद होने के बाद अरिश्फा खान ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपना डिजिटल सफर जारी रखा.

अरिश्फा साल 2018 में सोशल मीडिया पर्सनैलिटी दानिश जेहन की मौत के बाद उनकी दोस्ती को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हुई थीं.

अरिश्फा ने रोमांटिक रिश्ते की बातों को खारिज किया था और दानिश को भाई जैसा दोस्त बताया था. बाद में यह मामला विवाद तक पहुंच गया.

Read More
कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा अफेयरकौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाकआशा भोसले के 6 सदाबहार गाने