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कौन हैं आयशा कपूर? जो 17 साल बाद बॉलीवुड में कर रहीं वापसी
Sohail-rahman
Sep 20, 2026
Sep 20, 2026
Sohail-rahman
आयशा कपूर ने सिर्फ 10 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था.
उन्होंने ‘ब्लैक’ फिल्म में युवा मिशेल का किरदार निभाया था.
इसके बाद उन्होंने 2009 में ‘सिकंदर’ फिल्म में काम किया.
इसके बाद आयशा ने लाइमलाइट से पूरी तरह दूरी बना ली.
अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिल्मों से लंबा ब्रेक ले लिया.
अब 17 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर नजर आ रही हैं.
18 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म ओम का हरि से वापसी कर रही हैं.
इस फिल्म में वो सोनी राजदान और रघुबीर यादव जैसे अनुभवी कलाकारों के साथ काम कर रही हैं.
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