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किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा खतरा?
Deepika-pandey
Jun 09, 2026
Jun 09, 2026
Deepika-pandey
जिन लोगों के परिवार में ऑस्टियोपोरोसिस का इतिहास हो.
जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी वाले
जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी वाले
लंबे समय तक ज्यादा स्टेरॉयड दवाओं का उपयोग करने वाले
जो लोग शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं.
कम वजन या अत्यधिक दुबले लोग
थायरॉयड या अन्य हार्मोन संबंधी समस्याएं
मेनोपॉज के बाद की महिलाओं को भी ज्यादा खतरा होता है.
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