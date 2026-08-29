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कौन हैं अरिश्फा खान?
Sohail-rahman
Aug 29, 2026
Aug 29, 2026
Sohail-rahman
अरिश्फा खान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली हैं.
जो एक एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं.
जिन्होंने 9 साल की उम्र से ही टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया था.
अरिश्फा ने 'छल-शह और मात', 'एक वीर की अरदास…वीरा' और 'जिनी और जूजू' जैसे शोज में काम किया है.
अब बिग बॉस 20 में शामिल होने की अटकलें लगाईं जा रही हैं.
उन्हें बिग बॉस 19 में भी शामिल होने का न्योता मिला था.
लेकिन उन्होंने मना कर दिया था.
एक बार फिर उनके बिग बॉस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं.
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