कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ सोने को तैयार?

वीडियो में अपूर्वा ने कहा कि सर, ₹2 के रोल के लिए किसी के साथ सो नहीं रही हूं, लेकिन अगर कोई दुबई का शेख़ मुझ पर ₹10-15 करोड़ लुटाए, तो मैं इस बारे में सोच सकती हूं पर सिर्फ़ एक रोल के लिए नहीं.