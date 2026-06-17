कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ सोने को तैयार?
Shristi-s
Jun 17, 2026
Jun 17, 2026
Shristi-s
कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ सोने को तैयार?
रेबेल किड नाम से मशहूर सोशल मीडया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा का एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है. उनका एक वीडियो आजकल काफी वायर होरहा है.
वीडियो में अपूर्वा ने कहा कि सर, ₹2 के रोल के लिए किसी के साथ सो नहीं रही हूं, लेकिन अगर कोई दुबई का शेख़ मुझ पर ₹10-15 करोड़ लुटाए, तो मैं इस बारे में सोच सकती हूं पर सिर्फ़ एक रोल के लिए नहीं.
यह बयान इंटरनेट पर तेज़ी से फैल गया और यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. कई लोगों ने उन्हें अपशब्द भरे डायरेक्ट मैसेज भेजे और उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की.
अपूर्वा ने ऐसे ही एक यूजर को सबक सिखाने का फ़ैसला किया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस यूजर के कमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और उस कंपनी को टैग किया जहां वह काम करता था.
यूजर ने कमेंट किया था कोई भी तुम पर ₹10-12 करोड़ नहीं लुटाने वाला आख़िरकार, तुम खुद को सिर्फ़ ₹10-12 हज़ार में बेच दोगी. यह स्क्रीनशॉट शेयर करके अपूर्वा ने उस व्यक्ति को सबके सामने बेनकाब कर दिया.
उन्होंने उस कंपनी को भी मैसेज किया जहां वह व्यक्ति काम करता था, ताकि उन्हें बताया जा सके कि उनका कर्मचारी शर्मिंदा करने वाला व्यवहार कर रहा है. कंपनी ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति पहले ही उनकी नौकरी छोड़ चुका था.
बात यहीं नहीं रुकी; अपूर्वा ने उस व्यक्ति के मौजूदा एम्प्लॉयर (नौकरी देने वाले) का पता लगाया और शिकायत दर्ज कराई. 'रेबेल किड' के फ़ैन्स ने भी उस यूज़र की कड़ी आलोचना की.
सबके सामने बेनकाब होने और लोगों के गुस्से का सामना करने के बाद, उस यूजर ने अपने कमेंट के लिए अपूर्वा से माफ़ी मांगी और आखिरकार यह विवाद खत्म हो गया.
जहां तक अपूर्वा की बात है, वह अक्सर अपने बेबाक और बेफ़िक्र अंदाज़ के लिए चर्चा में रहती हैं. वह पेशे से एक कंटेंट क्रिएटर हैं और ट्रेलर शो में भी नजर आ चुकी हैं.