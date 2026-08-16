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कौन हैं अंतरा बनर्जी?
Sohail-rahman
Aug 16, 2026
Aug 16, 2026
Sohail-rahman
मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी ने आरपीएफ जवान पर रेजर ब्लेड से हमला कर दिया था.
जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था.
हालांकि, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था.
अंतरा बनर्जी एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस हैं.
उन्होंने ‘बढ़ो बहू’, ‘लाल इश्क’, ‘कसौटी जिंदगी की’ और ‘कवच 2’ जैसे टीवी शो में काम किया.
उन्होंने ‘द शौकीन्स’ और ‘ये है इंडिया’ फिल्मों में काम किया है.
इसके अलावा, वह ट्रेंड कथक डांसर हैं.
उन्होंने क्लासिकल सिंगिंग भी सीखी हैं.
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