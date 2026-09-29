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कौन हैं अंजलि आनंद? जिन्हें करण जौहर ने दिया था मौका
Shristi-s
Sep 29, 2026
Sep 29, 2026
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कौन हैं अंजलि आनंद? जिन्हें करण जौहर ने दिया था मौका
अंजलि आनंद ने फराह खान के यूट्यूब चैनल पर अपने करियर के उस दौर को याद किया, जब साल 2020 में वह बेहद मुश्किल स्थिति से गुजर रही थीं.
लॉकडाउन के दौरान अंजलि आनंद को काम नहीं मिल रहा था और उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही थी. एक्ट्रेस अंजलि आनंद के मुताबिक, उनकी करीब 6 महीने की बचत खत्म हो चुकी थी.
अंजलि आनंद ने बताया कि हालात देखकर वह भारत छोड़ने के बारे में सोचने लगी थीं. इतना ही नहीं, उन्होंने एक्टिंग में आगे करियर न बनाने का भी मन बना लिया था.
अंजलि आनंद के मुताबिक, हर मुलाकात में उन्हें वजन कम करने की सलाह दी जाती थी. ऐसे में काम न मिलने के साथ वजन को लेकर लगातार मिल रही प्रतिक्रियाएं भी उनके लिए मुश्किल दौर का हिस्सा बन गई थीं.
मुश्किल समय में अंजलि आनंद के दोस्तों ने उन्हें गोवा ले जाने का फैसला किया. इसी दौरान उन्हें शानू शर्मा का मैसेज मिला.
अंजलि ने बताया कि वह शानू से पहले भी कई बार मिल चुकी थीं, लेकिन इस बार आए मैसेज ने उनके करियर में एक नया मोड़ ला दिया.
अंजलि के मुताबिक, करण जौहर ने उनकी तस्वीरें और ऑडिशन देख और उनसे प्रभावित हुए. इसके बाद उन्हें 2023 की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में मौका मिला.
फिल्म में अंजलि ने रणवीर सिंह की बहन गायत्री रंधावा का किरदार निभाया था. फिल्म में उनके किरदार की कहानी में वजन को लेकर बॉडी शेमिंग का पहलू भी दिखाया गया था.
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