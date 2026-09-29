कौन हैं अंजलि आनंद? जिन्हें करण जौहर ने दिया था मौका

अंजलि आनंद के मुताबिक, हर मुलाकात में उन्हें वजन कम करने की सलाह दी जाती थी. ऐसे में काम न मिलने के साथ वजन को लेकर लगातार मिल रही प्रतिक्रियाएं भी उनके लिए मुश्किल दौर का हिस्सा बन गई थीं.