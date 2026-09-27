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कौन हैं अनाहत सिंह?
Sohail-rahman
Sep 27, 2026
Sep 27, 2026
Sohail-rahman
अनाहत सिंह एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में सीनियर लेवल पर बड़ी उपलब्धि हासिल की हैं.
उन्होंने आज एशियन खेलों 2026 में स्क्वैश में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है.
अनाहत सिंह का जन्म नई दिल्ली में हुआ है.
स्क्वैश खेलने से पहले वो बैडमिंटन खेला करती थीं.
इसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहन के साथ टूर्नामेंट में स्क्वैश खेलना शुरू कर दिया.
हालांकि, अनाहत सिंह गोल्ड मेडल से चूक गईं.
लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल में जबरदस्त कमबैक करते हुए सिल्वर मेडल को अपने नाम किया था.
हालांकि, फाइनल में ऐसा चमत्कार नहीं कर पाई, अब उनका अगला टारगेट ओलंपिक गेम्स है.
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