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कौन हैं एलिसिया कौर?
Sohail-rahman
Sep 15, 2026
Sep 15, 2026
Sohail-rahman
एलिसिया कौर एक मॉडल हैं.
जिनका कैटवॉक के दौरान जूता टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानीं.
इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उनकी खूब प्रशंसा हो रही है.
एलिसिया कौर रनवे पर एक जानी-मानी हस्ती हैं.
अक्सर लैक्मे फैशन वीक और इंडिया कॉउचर वीक जैसे बड़े FDCI इवेंट्स में नजर आती हैं.
एलिसिया की शादी पहले साथी मॉडल प्रभ उप्पल से हुई थी.
हाल ही में हुए एक हाई-प्रोफाइल फैशन शो में शोस्टॉपर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एलिसिया कौर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली.
जिसकी वजह से दोनों से खूब सुर्खियां बटोरीं.
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